Büyükelçi Berger AB destekli projelerinin tanıtıldığı sergiyi gezdi

Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Denizli'de, belediye ve valiliği ziyaret ederek, AB tarafından finanse edilen projelerin tanıtıldığı sergi açılışına katıldı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Berger, programı kapsamında önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ardından ise Denizli Valisi Hasan Karahan'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Berger ziyaretlerinin ardından valilik binasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) gibi bir çok kurum ve sivil toplum kuruluşu tarafından Avrupa Birliği (AB) destekli projelerinin tanıtıldığı serginin açılışına katıldı. Berger, burada kurum ve sivil toplum örgütlerinin özellikle üretim alanında AB desteği, finansmanı ile gerçekleştirilen ve hayata geçirilmesi düşünülen projeler hakkında bilgiler aldı. Stantları tek tek gezen Berger, görevliler ile sohbet ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Berger'in, Denizli programı Polisevi konferans salonunda gerçekleştirilen “AB-Türkiye İlişkileri ve Türk İş Dünyasına Olan Etkileri" konulu konferans ile sona erdi. Konferans basına kapalı olarak gerçekleştirildi.