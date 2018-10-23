Büyükelçi Chilcott'dan Laodikeia Antik Kenti'ndeki bulunan tarihi kilise ile ilgili açıklama

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, İncil'de adı geçen ve 7 kutsal kiliseden de biri olan Laodikeia Antik Kenti'ndeki kilisenin inanç turizmi açısından önemli olduğunu kaydederek, "Bu kilisenin aynı zamanda bunun Türkiye'nin hoşgörüsünün toleransını yansıttığını düşünüyorum" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Ankara'daki AB ülkelerinin büyükelçileri ve eşleri ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere dün geldiği Denizli'de programına bugün de devam etti. Berger ve beraberindeki heyet önce teleferikle Bağbaşı Yaylası'na çıktı. Ardından Berger ve beraberindeki heyet Laodikeia Antik Kenti'ni ziyaret etti. Heyete burada kazı ekibi eşlik ederek rehberlik yaptı. Berger ve beraberindeki heyet Hristiyanlar'ın kutsal kitabı İncil'de de adı geçen 7 kutsal kiliseden birisi olan Laodikeia Antik Kenti'nde ortaya çıkarılan kiliseye ise adeta hayran kaldı.

Heyette yer alan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da birçok insanın Laodikeia Kilisesi'ni inancından ötürü gelip görmek isteyeceğini kaydetti. Osmanlı İmratorluğu'nun, azınlıklara gösterdiği tolerans ve hoşgörü ile tanındığını hatırlatan Chilcott, "İnanç turizmi başka bir turizm alanı dolayısı ile de başka bir fırsat ortaya çıkarıyor. Hristiyanlık, Geç Bizans ve Geç Roma döneminden Hristiyanlığa ait kiliselerin korunması bir anlamda muhteşem bir mirası da teşkil ediyor. İnancından dolayı da bir çok insanın gelip görmek isteyeceği yerler. Türkiye bu kadar iyi yerleri ne kadar koruyup, sergileyebilirse inanç turizmi kapsamında buraya gelmek isteyen o kadar insanı çekebilecektir. Bunun çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bunun Türkiye'nin hoşgörüsünün toleransını yansıttığını düşünüyorum. Çok fazla tarihi detaylara girip parelikler çizmek istemem ama Osmanlı İmparatorluğu'da, Hristiyan azınlığa hoşgörüsü ve toleransı ile bilinen bir imparatorluktu. Dolayısıyla eski kiliselerin bu kadar iyi korunması ve sergilenmesi tüm dünyaya duyurulması gerçekten olumlu ve güzel" diye konuştu.