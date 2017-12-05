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05 Aralık 2017 16:19

Büyükşehir halk günü buluşmaları devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın her ayın ilk salı günü vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü buluşmaları devam ediyor.

Büyükşehir halk günü buluşmaları devam ediyor

05 Aralık 2017 16:19


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların istek, sorun, görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla düzenlendiği halk günü buluşması yapıldı. Halk Günü buluşmalarının, kendisi için çok önemli olduğunu belirten Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızla sürekli iç içeyiz. Her gittiğimiz mecrada kendileri ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buluyoruz. Bunun yanında 29 aydır düzenlediğimiz Halk Günü buluşmalarımızda da bir araya geliyoruz. Burada randevusuz bir şekilde bir araya gelip birebir konuşma fırsatı buluyoruz” dedi.


Denizli’de ilk kez başlattıkları Halk Günü buluşmasının aralıksız devam ettiğini ifade eden Zolan, “Böyle bir projeye Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak öncülük etmekten dolayı da mutluyuz. 2,5 yıla yakın aralıksız olarak vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz” diye konuştu.




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