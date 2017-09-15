Büyükşehir İtfaiye tesislerini yeniliyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan, Babadağ, Serinhisar, Honaz, Çal, Acıpayam’ın Kelekçi Mahallesi, Çameli’nin Kalınkoz Mahallesi ve Çameli’nin Kirazlıyayla Mahallesine yeni itfaiye hizmet binaları kazandırıyor. Türkiye’de nüfusa oranla itfaiye hizmet binası ve personel anlamında 30 büyükşehir arasında birinci sıra unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8 farklı bölgeye inşa ettiği yeni itfaiye hizmet binaları ile vatandaşların can ve mal güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Serinhisar ve Çameli Kalınkoz itfaiye hizmet binasının kısa bir süre içerisinde hizmete alınacağı ifade edilirken, 2 kat olarak yapılan tesis içerisinde araç parkı, idari kısım ve personel kullanım alanları bulunuyor. Baklan merkezde yapımı devam eden itfaiye hizmet binasının 416 bin metrekare alan içerisine inşa edildi. Babadağ, Acıpayam Kelekçi, Çameli Kirazlıyayla itfaiye hizmet binalarının ise yapımı sürüyor. Çal ve Honaz ilçelerinde ise Sarayköy ilçesinde olduğu gibi itfaiye hizmet binaları otogar tesisi ile birlikte inşa ediliyor. Kentin 52 ayrı noktasında 600 dolayında personeli ile hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yeni tesislerle daha da güçlenmesi hedefleniyor.

Büyükşehir ile birlikte kentin 52 ayrı noktasında itfaiye hizmeti vermeye başladıklarını Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Araç, ekipman ve personeli Türkiye’de ilk sıralarda yer alan teşkilatımız bizim için büyük bir gurur. Çünkü bir canın kıymetini hiçbir şeyle ölçemezsiniz. Yaptığımız yatırımlarla halkımızın malını ve canını korumak için teşkilatımızı daha da güçlendiriyoruz. Yeni hizmet binalarımız özellikle ilçelerimizde itfaiye teşkilatımızın gücüne güç katacak" diye konuştu