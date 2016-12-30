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30 Aralık 2016 15:40

Büyükşehir kar mesaisine devam ediyor

Büyükşehir kar mesaisine devam ediyor

30 Aralık 2016 15:40

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde etkili olan kar yağışına karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 19 ilçenin tamamında yaşanan kar yağışının ardından çalışmalara başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamasını engellemek için büyük çaba sarf ediyor. Kent merkezinde etkisini azaltan kar yağışı, özellikle ilçelerin yüksek kesimlerinde devam ederken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri de bu noktalardaki çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların kapanmasına izin verilmiyor
Kent merkezi dışında, özellikle yüksek kesimlerdeki ilçelerde görülen kar yağışına karşı hazır olan ekipler, 15 greyder, 12 kar bıçağı, 10 kepçe ve 2 loder ile ihtiyaç olan kesimlerde çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde yol açma işlemlerini sürdüren ekipler, don ve buzlanmaya karşı da tuzlama ve solüsyon çalışmaları gerçekleştiriyor.

Yayalar için özel temizlik
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yollarda sürdürdüğü çalışmaların yanı sıra yayaların da rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için önlemler alıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan özel temizlik ekipleri, ana arterlerdeki bulvar ve ana caddelerin kaldırımlarında buzlanmaya karşı kar temizleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ağaçların zarar görmemesi için çalışma yapılıyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışından dolayı ağaçların zarar görmemesi için de çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri; Çamlık Parkı, Adalet Parkı ve İncilipınar Parkı başta olmak üzere kent merkezi ve ilçelerdeki yeşil alanlarda kırılmaya meyilli hassas yapılı ağaçların kar çırpması ile kırık ağaç ve dalların toplanması işlemlerini gerçekleştiriyor. Ekipler ayrıca yağan kar dolayısıyla parklara akın eden vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için kaldırım ve park yollarında da temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Zolan’dan ekiplere teşekkür
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesinde büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, “Kar yağışı dolayısıyla kent genelinde herhangi bir problem yaşanmaması için gece gündüz emek veren bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz, kar koşullarında da normal hayat akışının sürmesini sağlamaktır. Bu doğrultudaki çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



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