Büyükşehir öğrenim yardımı başvuruları başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, lise ve dengi okullarda öğrenim gören öğrencilere destek amacıyla verdiği öğrenim yardımını başvuruları başlıyor. 11 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak öğrenim yardımı müracaatları belediyenin internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek. 6 Ekim 2017’ye kadar devam edecek başvuruların ardından öğrencilerin beyan edeceği bilgiler doğrultusunda gerekli resmi evrakları istenecek. Büyükşehir Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına evraklarını eksiksiz getirerek, şartları uyan 3 bin öğrenciye 10 ay boyunca 90 lira öğrenim yardımı yapılacak.

Denizli merkez ve tüm ilçelerden yapılabilecek başvurularda dikkate alınacak şartlar ise şu şekilde: “Öğrencinin T.C vatandaşı olması, lise ve dengi okullarda öğrenim görüyor olması, ailesinin belediye mücavir alan sınırları içinde (Denizli) ikamet etmesi gerekecek. Bunun yanında öğrencinin başka yerden burs almaması, ailesinin ekonomik durumunun zayıf olması, okulunda başarılı olması, kamu haklarından yasaklı olmaması, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bulunmaması, sınıf tekrarı yapmamış olması ve devam ettiği okuldan disiplin cezası almamış olması şartları aranacak.”