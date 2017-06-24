Büyükşehir yüzbinleri aynı sofrada buluşturdu

Denizli Büyükşehir Belediyesinin mahalle kültürünü canlandırmak amacıyla verdiği iftarlarda yaklaşık 250 bin kişi aynı sofrada bir araya geldi. Binlerce Denizlili, Büyükşehir Belediyesinin her gün farklı bir ya da iki mahallede düzenlediği iftar sofrasını paylaşırken, Büyükşehir Belediyesinin Kayalık Caddesi’ndeki Ulu Cami yanında kurduğu ve hayırseverlerin verdiği iftar çadırında da her gün 5 bin kişi orucunu açtı.

Her gün farklı mahallelerde düzenledikleri iftarlarda vatandaşlarla buluştuklarını kaydeden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Komşular aynı sofrada buluştu. Birçok insanımız birbiri ile tanıştı. İftarlarımızda konu sadece yemek değil. Mesele oradaki manevi atmosferi yaşayıp o havayı birlikte teneffüs edebilmek. İftarlarımızın esas temeli odur. O temeli de çok şükür huzurlu bir şekilde gerçekleştirdik. Büyükşehir’in düzenlediği iftarlar dışında bazı mahallelerimizde, sokaklarımızda vatandaşlarımız kendi gayretleriyle bir araya gelerek iftarlar yapmaya başladılar. Buda güzel bir iş. İşte bu buluşmayı sağlamak, çocuklarımıza gençlerimize bu güzelliği yaşatmak ve ileride onlara ‘çocukluğumuzda ramazanlar böyleydi’ dedirtmek için biz Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.