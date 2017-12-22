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22 Aralık 2017 15:22

Büyükşehir Zabıta personeli kan verdi

Denizli Büyükşehir Belediye Zabıtası kan bağışında bulundu.

Büyükşehir Zabıta personeli kan verdi

22 Aralık 2017 15:22


Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, geleneksel hale getirdiği kan bağışı kampanyalarına devam ediyor. Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın Kayıhan Mahallesi’ndeki merkezinde gerçekleşen kan bağışı kampanyasına Daire Başkanı Özkan Tosun ve Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı 82 personel katıldı. Kan’ın acil bir ihtiyaç olduğunu ve sürekli olarak Kızılaya bağışta bulunulmasını gerektiğini belirten Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, geleneksel hale getirdikleri kampanya ile toplumda duyarlılık yaratarak vatandaşlara örnek olmak istediklerini söyledi. Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, “ Geleneksel hale gelen kan bağışı kampanyamızı yineliyoruz. 82 personelimiz ile bu kampanyaya katılıyoruz. Kan acil değil sürekli ihtiyaç burada oluşturduğumuz farkındalıkla şehrimize ve ülkemize katkıda bulunmak istedik” dedi.




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