Büyükşehir’den 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması

Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. Ulusal Fotoğraf Yarışması başladı. Denizli il sınırları içindeki parklar, doğal, tarihi ve kültürel güzellikler ile kentsel ve kırsal yaşamı anlatan eserlerin katılacağı yarışma 4 ayrı kategoride düzenlenecek. "Denizli’nin Parkları", “Denizli’de Kırsal Yaşam”(Köylerde tarım, hayvancılık, gelenekler, bayramlar, düğünler, evlerde ve sokaklarda yaşam), "Denizli’de Kentsel Yaşam” (Kent içinde, evlerde, çarşı-pazarlarda, eğlence yerlerinde, Cadde ve sokaklarda ve benzeri yerlerde yaşam) ve "Denizli’nin Antik Kentleri" kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya gönderilecek fotoğraflar 2014-2017 yılları içinde Denizli ili ve ilçelerinde veya köylerinde çekilmiş olacak.

Başvurular www.denizli.bel.tr/fotografyarismasi adresine

Katılım şartlarının www.denizli.bel.tr/fotografyarismasi adresinde yer aldığı yarışmaya her kategoride en fazla 4 adet sayısal renkli fotoğraf gönderilecek. Başvuruların yine aynı adresten yönergeler takip edilerek yapılacak yarışmaya son katılım tarihi 01 Eylül 2017 saat 23.00’e kadar olacak. 12 Eylül 2017 tarihinde sonuçları açıklanacak yarışmanın sergi ve ödül töreni 22 Eylül 2017 saat 17.00’de yapılacak. Yarışmanın birincisine 4 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üncüsüne ise 2 bin TL ödül verilecek. 500’er TL 4 adet mansiyon verilecek yarışmada 20 esere de 250’şer TL sergileme ödülü verilecek.

Başkan Zolan’dan fotoğrafçılara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu yıl üçüncüsünü düzenledikleri yarışmaya amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıları davet etti. Başkan Osman Zolan, Denizli il sınırları içerisindeki doğal, tarihi ve kültürel güzellikler ile kentin nefes aldığı parkları yansıtacak fotoğraf yarışması ile hem kentin değerlerinin farklı gözler ile ölümsüzleşeceğini hem de fotoğraf sanatına katkı sağlamış olacaklarını ifade etti.