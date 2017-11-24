Büyükşehir’den 6 ton atık pil toplama hedefi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle merkez ve ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik ‘Atık Pil Eğitim Semineri’ düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda düzenlenen seminere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Naciye Kapukıran, TAP Proje Sorumlusu Diyem Özer ile merkez ve ilçelerdeki okullarda görev yapan öğretmenler katıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Gökoğlan, atık pillerin toplanmasının önemine değinerek, bugüne kadar konuyla ilgili toplumun birçok kesimine yönelik konferans ve eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl 5 bin 280 kilogram atık pil toplandığını ve 2017 yılındaki hedeflerinin 6 bin kilogram olduğunu belirten Gökoğlan, "Çevre konusunda başarılı çalışmalarımız devam ediyor. Basit bir enerji kaynağı olan pil içindeki ağır metal atıkları çevreye çok ciddi zararlar veriyor. Atık pil hem kaynak sularımızı hem de topraklarımızı ciddi derecede kirletiyor. Sizlere dağıttığımız atık pil kutularını ve broşürleri okullarınıza yerleştirerek çevremizi kirleten bu materyalleri toplayabiliriz. Bu şekilde hep beraber çevre temizliğine katkıda bulunabiliriz" diye konuştu.

TAP Proje Sorumlusu Diyem Özer ise pillerin kullanımı ve çevreye zararları ile ilgili bir sunum yaptı. Pillerin atık hale geldikten sonra da reaksiyonunun devam ettiğine dikkat çeken Özer, "Sıcaklık pilin içindeki kimyasal reaksiyonu artırır. Bu nedenle pillerimizi sıcaktan uzak tutmalıyız" dedi.

Sunumun ardından seminere katılan eğitimcilere atık pil ile ilgili broşür, atık pil toplama kampanyası afişi ve atık pil toplama kutuları verildi.