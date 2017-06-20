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20 Haziran 2017 14:46

Büyükşehir’den Fatih Mahallesi’ne iftar sofrası

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fatih Mahallesi’ne iftar sofrası kurdu.

Büyükşehir’den Fatih Mahallesi’ne iftar sofrası

20 Haziran 2017 14:46


Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği mahalle iftarları programı Fatih Mahallesi’ne taşındı. Fatih Mahallesi Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. İftara gelen vatandaşları tek tek selamlayan Başkan Zolan, vatandaşların ramazanını tebrik etti. Başkan Osman Zolan, Fatih’in hizmetleri en hızlı şekilde alan bir mahalle olduğunu anlatarak, "Mahallemize doğalgaz geldi, alt yapı çalışmaları tamamlandı, içme suyu kanalizasyon hattı yenilendi. Burada sıra üst yapıya geldi. Kısa bir süre sonra da üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Fatih Mahallesi’nde üst yapıda eskiye dair hiçbir şey kalmayacak. Her şey sıfırdan baştan aşağı yeniden yapılacak. Fatih Mahallesi daha güzel hale gelecek. Denizli’nin bütün mahallelerinde olduğu gibi Fatih Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızla gönül bağımız çok kuvvetli” dedi.



Kars-Ankara-Denizli programı


Başkan Osman Zolan, “Bir gün önce Kars’ta iftar yaptık. Denizli ve Kars arasında gönül köprüsü kurmak için Kars’a gittik. Kars’taki vatandaşlarımızla bir araya geldik ve onlarla buluştuk. Kars’tan, Ankara’ya geçerek orada görüşmeler yaptık. Ankara’dan da Fatih Mahallesi’ndeki iftara yetiştik. Bugün de Fatih Mahallesi’ndeki vatandaşlarımızla iftar yaptık. Ramazan ayı bereketli geçiyor. Bir gün Türkiye’nin bir ucunda diğer gün de burada, başka bir ucunda iftar yapıyoruz.” Denizli’yi iyiye ve güzele götürmek için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Asıl amacımız gönüller yapmak. Denizli’nin birçok noktasında iftar sofrası kuruyoruz. Ramazan’ın bitmesine sayılı günler kaldı. Ramazan’ın sonuna kadar da iftarlarımıza devam edeceğiz” dedi.




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