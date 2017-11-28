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28 Kasım 2017 16:41

Büyükşehir’den imar yönetmeliği eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 1 Ekim 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ile ilgili eğitim programı düzenledi.

Büyükşehir’den imar yönetmeliği eğitimi

28 Kasım 2017 16:41


Denizli Büyükşehir Belediyesi, 30113 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile ilgili olarak 19 ilçe belediyesinde görev yapan imar ve şehircilik birimlerinin katıldığı eğitim programı düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen eğitim programına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seval Gebeş, Yapı Kontrol Şube Müdürü Mehmet Çulhaoğlu, Planlama Şube Müdürü Hasan Tuğrul Özkan ve ilçe belediyelerinden gelen ilgili müdür ve birim çalışanları katıldı. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seval Gebeş, planlı alanlar imar yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile birlikte kentin tamamında imar ile ilgili olarak karşılaşılan problemlerin giderilmesi ve tüm ilçelerde imar uygulamalarının aynı olması noktasında ortak karar alındığını söyledi. Eğitimin, kentte farklı uygulamaların olmaması ve işlemlerinin daha kolay yapılması için önemli olduğunu vurgulayan Gebeş, daha sonra yeni yönetmelikle ilgili teknik bilgiler verdi.




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