Büyükşehir’den sınav motivasyonu semineri

Denizli Büyükşehir Belediyesinin sürdürdüğü “Eğitim için El Ele” projesi kapsamında öğrencilere sınav motivasyonu semineri verildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin tarafından hayata geçirilen “Eğitim için El Ele” projesi kapsamında öğrenciler için sınav motivasyonu semineri düzenlendi. Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda düzenlenen seminere proje kapsamında eğitim alan öğrenciler ve gönüllü eğitmenler katıldı. Neyzen Yunus Bozdoğan’ın gerçekleştirdiği ney dinletisiyle başlayan sınav motivasyon seminerinde Barış Balcı, kaygı ve kaygıyı oluşturan nedenler, sınav kaygısı ile başa çıkma yolları, soruları doğru çözme teknikleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Başarının her çocuk için ayrı tanımlandığını dile getiren Barış Balcı, “Var olan başarı potansiyelinin, gidebildiği en iyi yere gitmesi için yapılacak temel davranış biçimleri vardır. Çocuğun sınava hazırlık sürecinde ders dinleme potansiyelini yükseltmek, tekrar mekanizmasını iyi kurmak, çözdüğü soru sayısını artırmak, sınava odaklanmasını sağlamak gibi konularla özel olarak ilgilenmek gerekir” dedi.