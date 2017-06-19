Büyükşehir’den ulaşıma bir yatırım daha

Denizli Büyükşehir Belediye Otobüs Bakım Onarım Şantiye ve Depolama Sahası projesi hızla ilerliyor. Sümer Mahallesi’nde 22 bin metrekare alan içerisinde yer alan projede bölgeye 1 adet idare binası, 1 adet kademe binası, 1 adet akaryakıt istasyonu ve yaklaşık 170 otobüslük park alanı ile su depoları yapılıyor. Proje kapsamında 500 metrekare alanda inşa edilecek olan idare binasının betonarme işlemleri tamamlandı. Duvar ve çatı imalatının devam ettiği inşaat çalışmalarında ince işler ve tesisat döşemeleri de devam ediyor. Betonarmesi ve çelik imalatı tamamlanan kademe binasının, subasman betonu dökülürken, ince işleri de devam ediyor. Projede yer alan akaryakıt istasyonunda temel ve çelik imalatları da tamamlandı.

Trafik yoğunluğu ortadan kalkacak

Fiziki gerçekleşmenin yüzde 70 dolayında olduğu proje kısa sürede hayata geçecek. İdari bina içerisinde 1 adet konferans salonu bulunacak projenin tamamlanmasının ardından, İlbade Mahallesi’nde uzun yıllardır hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediye Otobüs Bakım Onarım Şantiye ve Depolama Sahası modern yerine taşınacak. Tesisin taşınması ile birlikte İlbade Mahallesi’ndeki eski Zahire Pazarının bulunduğu bölgede yaşanan trafik yoğunluğu büyük ölçüde rahatlayacak.

Ulaşımda seferberlik sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte yaşanan trafik sorununu çözmek için yol, köprü, alt ve üst geçit gibi ulaşım alanında seferberlik başlattıklarını vurgulayarak, belediye otobüslerinin yeni garaj ve bakım şantiyesinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Başkan Zolan, “Yollar, köprüler, geçitler, köprülü kavşaklar gibi birçok ulaşım projemizle halkımızın daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkanına kavuşması için çalışıyoruz. Bu kapsamda dar bir alanda hizmet veren belediye otobüslerimizin garajını Sümer Mahallesi’nde yapacağımız modern tesisimize taşıyacağız. Eski Zahire Pazarının olduğu bölgede yaşanan trafik sorunu da ortadan kalacak. Denizlimize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.