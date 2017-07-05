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05 Temmuz 2017 14:33

Çal Mesireliği tamamlandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 38 bin metrekare alanda inşa edilen Çal Mesireliğini tamamladı.

Çal Mesireliği tamamlandı

05 Temmuz 2017 14:33


Denizli Büyükşehir Belediyesi bir süre önce Çal ilçesinde yapımına başladığı Çal Mesireliğini tamamlandı. Çal’da vatandaşların doğa ile iç içe olmasına imkan vererek keyifli bir şekilde vakit geçirmelerine imkan sağlayacak Çal Mesireliği, ilçe sakinlerinin sosyal ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak. 38 bin metrekare alana inşa edilen, Çal Mesireliği içerisinde 1 adet restoran, 1 adet mescit, yürüyüş yolu, spor alanı, piknik ve çocuk oyun alanları yer alıyor. Yapımı tamamlanan Çal Mesireliği vatandaşların sağlıklı ve temiz bir havada güzel vakit geçirmesine olanak sağlamanın yanı sıra doğal güzelliği ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakacak.



“Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak”


Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, söz verdikleri Çal Mesireliğini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, “Biz 3 yıl önce bu yola çıkarken, ‘Denizli merkezde ne varsa ilçelerde de o olacak’ dedik. Buraya yaptığımız tesisimizle Çal ilçemizdeki vatandaşlarımız tıpkı Çamlık, İncilipınar, Servergazi, Adalet Parkı gibi nefes alacakları bir ortama kavuşacak. Vatandaşlarımız buradaki spor ve piknik alanlarımız ile diğer tesislerimizde sağlıklı ve güzel bir ortamda vakit geçirme imkanı bulacak. Ailelerimiz burada çocukları ile piknik yapabilecek, sosyal tesislerde güzel vakit geçirebilecek. Çal’da vatandaşlarımızın sosyal anlamda yeni bir alternatifi olacak” dedi.




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