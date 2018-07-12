Kilogramı 3.5 ile 3.8 TL arasında domatesin satıldığı ilçede seracıların yüzü gülüyor.

2015 yılında yaşanan don olayında Çal’da binlerce dekar bağ arazisi hasar görmüştü. Bölge halkının ekonomik yapısına dokunuş yapma gayretinde olan Belediye Başkanı Fethi Akcan, üzüm bağlarına alternatif olabilecek tarım ürünü arayışına girdi. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından 800-850 rakımlı Çal’da yayla seracılığının yapılabileceğine karar verildi. Çal Belediyesi, kurs açtı. Çoğunluğu ev hanımı olan onlarca kadın seracılık kursuna katıldı. Dikim, gübreleme, bakım ve hasada kadar kursiyerlere uzmanlar tarafından kurs verildi. Kursların bitiminin ardından seralar kurulmaya başladı. Ziraat Bankası düşük faizli kredi verdi. Ancak bir çok üreticiye de çeşitli nedenlerden dolayı banka kredisi çıkmadı. Başkan Fethi Akcan, çok sayıda kişiye kefil oldu ve kredi çıkmasını sağladı. Sera kurulumunda üreticilere destek sağlandı. Fidan alımı Çal Belediyesi’nin şirketi Yeşil Çal A.Ş tarafından sağlanıp üreticilere dağıtıldı. Böylece fidan alımı da daha ekonomik hale getirildi. Çal’da son dönemde seradan domatesin satış fiyatı 3.5 ile 3.8 arasında değişiyor. Geçen yıl ise fiyatlar 40 kuruş ile 1 TL arasında değişiyordu. Domates altın yılını yaşarken, çok sayıda tüccar ve ihracatçı da Çal domatesi almak için sıraya girdi. Örtü altı üretimine yönelen Çal’da sera alanının önünüzdeki yıllarda binlerce dekar olması bekleniyor.

“Üretimde kalite yüksek, fiyatlar çok iyi”

Başkan Akcan, domates üreticilerinin iyi para kazanmasına çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Üretimde kalite yüksek, fiyatlar çok iyi. Dolu yağışı bu yıl çiftçilerimize büyük darbe vurdu. Bu nedenle üzgünüz. Çal’da ay çekirdeği, mısır ve hububat tarlaları ile üzüm bağlarında milyonlarca liralık zarar oluştu. Domateste altın yıl yaşanıyor. Doğal afetler nedeniyle büyük zarar gören üreticilerimiz zamanla örtü altı üretime yönelecektir. Klimasal iklim kuşağında yer alan, toprağı, havası ve suyu temiz olan Çal’a büyük yatırımcıların da gelmesini bekliyoruz. İyi tarım uygulaması nedeniyle domateslerde ilaç kalıntısı yok. Bu nedenle Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler Çal domatesini tercih ediyor. Ayrıca bölgemizde kaliteli biber, patlıcan gibi sebze ve meyve üretimi de yapılıyor” dedi.

Başkan Akcan, tarımsal üretimin ve tarım sektörünün teşvik edilmesinin belediyelerin görevi olmadığını, ancak bölge ekonomisine katkıda bulunmak, aile bütçelerine sıcak dokunuş için buna kendilerini mecbur hissettiklerini dile getirdi.