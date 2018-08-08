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08 Ağustos 2018 13:58

Çalıştığı minarenin içine düşen işçi ağır yaralandı

Denizli’de inşaatı devam eden minarenin içerisine düşen işçi itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Çalıştığı minarenin içine düşen işçi ağır yaralandı

08 Ağustos 2018 13:58

Ekipler, merdivenleri dar olan minareye işçiyi kurtarmak için açık olan üst tarafından itfaiye merdiveni ile girdi.


Edinilen bilgilere göre, Sarayköy ilçesi Trafo Mahallesi’nde inşaatı devam eden cami minaresinde kurulan iskelede çalışan işçilerden Hazım Ünlüer (54), dengesini kaybederek minarenin içerisine düştü. 6 metre yükseklikten düşen Ünlüer’in arkadaşları durumu 112 Acil Servis ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Ünlüer’in ağır yaralı olduğunu görünce kurtarma çalışmasının hızlı ilerlemesi için minareye dar olan merdivenlerinden çıkmak yerine minarenin açık olan üst kısmından itfaiye aracının merdiveni ile girdi. Aşağı inen itfaiye erlerinden biri, Ünlüer’i yukarı çıkararak merdivene aldı. Ünlüer, merdivenle aşağıya indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaburgaları ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirtilen talihsiz işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ünlüler sağlık ekipleri tarafından sedyeye alınırken acı içerisinde bağırdı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.




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