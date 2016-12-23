Çameli beyaza büründü

Denizli’nin Çameli ilçesinde etkili olan kar yağışı şehri beyaza bürüdü.

Denizli’nin en yüksek kesiminde bulunan Çameli ilçesi, sabah erken saatlerde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kentte kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı gündüz eksi 2 dereceye, gece ise eksi 8 dereceye kadar düştü. Ekipler ise, karayollarında yağışının olmadığı zamanlarda buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Yollarda önlem alan trafik polisleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri konusunda uyarıyor.