Çameli turizmde markalaşıyor

Yaz aylarında deniz ve plaj turizmine alternatif seçenek arayan turistler, Çameli ilçesine gelerek farklı doğa güzelliklerini tanıyor. İlçenin tanıtımı için Çameli Belediyesinin farklı turizm fuarlarında tanıtım stantlarını açılırken, kentin doğal güzelliklerini deniz turizmine alternatif olarak sunma hedefini taşıyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Çameli doğal ve tarihi güzellikleri ile çok daha fazla potansiyele sahip turistik bir yayla ilçemizdir. Suudi Arabistan’dan gelen misafirlerimiz, ilçemizin doğasına ve misafirperverliğinden memnun olarak ayrılıyorlar. İlçemizde alternatif turizmini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.