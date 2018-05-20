Çameli’de GEKA destekli taş konaklar hizmete açıldı

Çameli ilçesinde eko turizmin alt yapısının kurulması ve geliştirilmesi amacıyla GEKA’ya sunulan ve 2015 Yılı Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Çameli İlçesi Taş Konaklar Projesi tamamlanarak hizmete açıldı. Çameli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda taş evler, 5 yıldızlı otel konforunda inşa edildi. Proje kapsamında 10 adet taş ev, ön büro ofisi, restoran, Türk hamamı, sauna, güzellik merkezi ve açılıp kapanabilir yüzme havuzu yapıldı.

Hizmete açılan taş konaklar hakkında bilgi veren Çameli Taş Konaklar Pazarlama Koordinatörü İbrahim Putgül, "Çameli Taş Konakları projesi 2015 yılı Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın eko turizminin alt yapısının kurulması ve geliştirilmesi projesi kapsamında yazılarak, 2017 yılı sonunda inşaat olarak tamamlandı. Bu yıl sezonu 1 Nisan itibari ile taş konaklarımız halkın hizmetine girdi. Sosyal tesislerde 10 adet tamamen Çameli ilçesine özgü taş yapı ve tarihi dokuların barındırıldığı her biri bağımsız, itina ile hazırlanmış taş yapılar yer almaktadır. Üst tarafımızda ormanlarımız var. Kuş sesleri eşliğinde doğal ortamda yürüyüş yapabileceğiniz, rahatlayacağınız yerlerdir. Aşağıda ovamız var, bisiklet yollarımız var. Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı eko turizm alt yapı çalışmalarını tamamlamış bulunmaktayız" dedi.