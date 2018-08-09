Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’nde kupa töreni yapıldı

Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi İlçe Müftülüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Cami Çocukları Yaz Spor Şenlikleri’ tamamlandı. Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kupa törenine Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Merkezefendi İlçe Müftüsü Gencal Şenyayla, din görevlileri, çocuklar ve veliler katıldı. Futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, bayrak yarışı, satranç ve dart branşlarında kıyasıya mücadelelerin yaşandığı karşılaşmalarda dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi. Gerçekleştirilen törende konuşan Başkan Subaşıoğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yılda yapılan şenliklere yaklaşık 8 bin çocuğun katıldığını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, “8 bin çocuğumuzu camilerimizde Kur’an eğitimi ile ilgili ağırladık. Dolayısıyla ben öncelikle siz katılım sağlayan tüm çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Merkezefendi’de Çocuklar Camilerde Buluşuyor, Dondurmayla Serinliyor’ etkinliğimiz çerçevesinde bugün itibari ile 8 bin öğrencimize yaklaşık 180 bin adet dondurma ikram ettik. Bu işte emek veren hocalarımız var, müezzinlerimiz var, hoca hanımlarımız var. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyona bugün itibariyle bin 850 öğrencimiz katılmış bulunuyor. Bu aslında çok önemli bir rekor. Bin 850 cami çocuğunun böyle güzel bir spor şenliğine katılmış olması açıkçası bizleri çok çok memnun etti. Önümüzdeki yıllarda cami çocuklarımızla ilgili bambaşka projelerle sizlerin karşısında olacağız. Spora ilişkin bütün etkinliklerimize, yarışmalarımıza katılan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı teşvik eden imamlarımıza, müezzinlerimize, hoca hanımlara teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı destekleyen velilerimize, annelerimize, babalarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kupa törenine geçildi.