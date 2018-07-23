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23 Temmuz 2018 16:13

Çamura saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Denizli’de bataklık alana ayaklarının saplanması sonucu mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Çamura saplanan köpeği itfaiye kurtardı

23 Temmuz 2018 16:13


Edinilen bilgiye göre, olay Sarayköy ilçesi Duacılı Mahallesinde meydana geldi. Bölgede bulunan bir sulama kanalının yanındaki bataklık alanda birkaç gündür bir sokak köpeğin olduğunu gören vatandaşlar durumu Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler talihsiz köpeği saplandığı çamurdan kurtarmak için çalışma başlattı. Köpeğin saplandığı çamurluk alana önce hortumla su tutan ekipler ardından çamurun yumuşaması ile köpeğin vücuduna halat sararak hayvanı bulunduğu bölgeden yukarı çekip çıkardı. İtfaiye erleri sonrasında ise kurtulmak için günlerce mücadele eden ve her tarafı çamura bulunan köpeği kovalar ile su dökerek yıkadı. Sonrasında ise itfaiye personeli köpeğe su ve yiyecek verdi.




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