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Çantasında uyuşturucuyla yakalandı

Denizli’nin Buldan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bir kişi çantasındaki 300 gram uyuşturucuyla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yolcu otobüsünde yapılan kontrolde bir kişi çantasındaki 300 gram uyuşturucuyla jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçede denetimlerini sürdüren Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında ilçe girişinde durdurduğu yolcu otobüsünde arama yaptı. Yolcuları ve çantalarında arama yapan ekipler, M.Y. isimli şahsa ait çantada 300 gram esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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