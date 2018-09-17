Çapa: “Hedefimiz 12 maçta 10 puan”

Lig'in 5. haftasında 4-1 kaybettikleri Denizlispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Hedefimiz 12 maçta 10 puan" dedi.

Çapa, bazı pozisyonları tecrübesizlikten verdiklerini belirterek, “Açıkçası beklemediğimiz bir sonuç. Çünkü ilk devre ile ikinci devreye baktığımızda beyaz ile siyah kadar bir fark vardı. İlk devre gayet sahada ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü vardı, yakalamış olduğumuz gol dışında bir iki tane pozisyonumuz vardı. Onları değerlendiremedik, bazı pozisyonları tecrübesizliğimizden verdik bu da bir gerçek. Çünkü 18 içerisinde yapılmış olan bir pozisyon vardı Fırat Can'a, tecrübeli bir futbolcu orada yüzde 100 penaltı alır ama o koşmaya devam etti ve maalesef penaltı pozisyonu da geçmiş oldu ayakta kaldığı için. İkinci devrede tamamen beklentimizin dışında bir görüntü vardı, özellikle 10-15 dakikayı iyi geçirmemizi söyledik devre arasında. Çünkü Denizlispor'un daha çok risk alarak geleceğini biliyorduk” diye konuştu.

“Hedeflerimiz değişti, 12 maçta 10 puan alabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz”

Gereğinden fazla bireysel hata yapıyoruz, bu bir gerçek. Bugünkü karşılaşmada o şekilde oldu. Bundan sonraki süreçte söyle bakmamız lazım; Denizlispor bizim artık ligde rakibimiz değil. Çünkü bireysel anlamda baktığımızda ilk 5-6'yı kovalayacak oyuncu grubuna sahipler. Zaten sezona da o hedefle başladılar. Bizim hedefimiz değişti. Açıkçası sezon başı ile şimdiki hedeflerimiz arasında büyük fark oluştu. Ama bu takım bu 45 dakikayı 65-70 dakikaya yaydığı zaman daha iyi sonuçlar alacaktır. Daha önümüzde oynayacağımız 12 tane karşılaşma var bu karşılaşmalardan ilk devre arasına kadar bir 10 puan alabilirsek hedefimize ulaşmış oluruz ilk devre için. O0ndan sonra ikinci devre artık takımların puanına ve durumuna göre transfer yasağımızın konumuna göre hedef belirlemiş oluruz” ifadelerini kullandı.