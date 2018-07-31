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31 Temmuz 2018 14:10

Çardak Atış Poligonu’nda antrenmanlar devam ediyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Denizli Şubesi (TAF) üyeleri Çardak ilçesindeki atış poligonunda antrenman yaptı.

Çardak Atış Poligonu’nda antrenmanlar devam ediyor

31 Temmuz 2018 14:10


Türkiye ve Denizli’de müsabakalarda adından sıkça söz ettiren atıcıların, Çardak Atış Poligonu’nda ki antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmana Denizli, Bozkurt Atıcılık İhtisas ve Çardak Spor Kulübü ile ferdi sporcular katıldı. Çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini belirten TAF Denizli Temsilcisi Osman Uyaroğlu, “Merkez ve ilçelerimizdeki spor kulüpleri ve ferdi sporcularla birlikte ortak antrenmanda bir araya geldik. Antrenmanlarımız, sporcuların eksiklerinin giderilmesinin yanı sıra birbirleriyle kaynaşmaları, arkadaşlık ve dostluk edinmeleri açısından önem taşımaktadır. Mağlubiyette davranışımız ve tutumumuz değişmezken başarılı olduğumuz zamanlarda da sporcularımızın tutum ve tarzı değişiklik göstermiyor. Halkımızın her geçen gün atıcılık sporuna ilgisi artıyor. Bu durumda bizi daha fazla modül üretme konusunda tetikliyor. Bu tesisten faydalanmamızı sağlayan Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.




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