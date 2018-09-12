İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çardak Belediyesi 15 engelli vatandaşı Konya'ya geziye gönderdi

Denizli’nin Çardak Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 engelli vatandaşa Konya’yı gezme fırsatı sundu.

Denizli'nin Çardak Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 engelli vatandaşa Konya'yı gezme fırsatı sundu.


Çoğu görme engelli vatandaşların oluşturduğu heyet, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ten Konya'ya geziye gitmek istediklerini ve gezi için araç desteği istediklerini talep etti. İsteği geri çevirmeyen Başkan Öztürk, talepte bulunan vatandaşları Konya'ya geziye gönderdi. Heyet, gezi kapsamında ilk önce Mevlana Cami, sonrasında Konya'daki tarihi ve kültürel yerler olmak üzere çeşitli yerleri gezdi. Konya'yı gezen 15 engelli vatandaş kendilerine sağlanan bu destekten dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti. Başkan Öztürk, ‘‘Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmaları gerekir. Özel kardeşlerimizin her zaman yanında olmak onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. Bizden gezileri için araç istediler. Bizde gerekeni yaptık” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.