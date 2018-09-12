Çardak Belediyesi 15 engelli vatandaşı Konya'ya geziye gönderdi

Denizli'nin Çardak Belediyesi sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 engelli vatandaşa Konya'yı gezme fırsatı sundu.

Çoğu görme engelli vatandaşların oluşturduğu heyet, Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk'ten Konya'ya geziye gitmek istediklerini ve gezi için araç desteği istediklerini talep etti. İsteği geri çevirmeyen Başkan Öztürk, talepte bulunan vatandaşları Konya'ya geziye gönderdi. Heyet, gezi kapsamında ilk önce Mevlana Cami, sonrasında Konya'daki tarihi ve kültürel yerler olmak üzere çeşitli yerleri gezdi. Konya'yı gezen 15 engelli vatandaş kendilerine sağlanan bu destekten dolayı Başkan Öztürk'e teşekkür etti. Başkan Öztürk, ‘‘Toplumda her ferdin olduğu gibi engelli fertlerin de doğuştan gelen temel hak ve hürriyetlerden en iyi şekilde yararlanmaları gerekir. Özel kardeşlerimizin her zaman yanında olmak onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim görevimiz. Bizden gezileri için araç istediler. Bizde gerekeni yaptık” dedi.