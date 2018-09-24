Çardak festivale hazırlanıyor

Denizli Çardak Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenecek olan ‘Çardak Hambat Türkmen-Yörük-Kafkas Kültürleri Festivali' 28-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, tüm yöre halkını festivalde buluşmaya davet etti. Başkan Öztürk festival ile ilgili yaptığı açıklamada “Bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum. Son üç yıldır ülkemizde yaşanan olumsuzluklar sebebiyle gerçekleştiremediğimiz festivalimizde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda çeşitli etkinlikler olacak” dedi.

Festival 28 Eylül Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Ardından Aydanur Demir ve Hakan Eyiden'in halk konserleriyle devam edecek. 2. gün ise Doğukan Alsoy Özel Show, Kafkas Gösterleri ve Belgin Gölcük sahne alacak. Festivalin sonun gününde ise Hüseyin Kağıt halk konseri verecek.