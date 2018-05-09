Çardak Havalimanından nisan ayında 59 bin 655 yolcu uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan 2018 yılı Nisan ayında Çardak Havalimanı’na iç hat iniş kalkış yapan uçak trafiği 498 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 46 artışla 73 olmak üzere, toplam uçak trafiği 571 olarak gerçekleşti. 2018 Yılı Nisan ayında Çardak Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 15 artışla 538 ton olarak gerçekleşti. Denizli Çardak Havalimanından bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 240 bin 507 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 56’ya, yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise yüzde 26 artışla 2 bin 182 tona ulaştı.