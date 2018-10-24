Çardak'da Cumhuriyet Bayramı onuruna trap atışı yapılacak

yıl dönümü kutlamaları kapsamında Çardak Atış Poligonunda 28 Ekim Pazar günü ‘Trap Atış' etkinliği düzenlenecek.

Atıcılık sporunu sevdirmek, atıcıların birbirleriyle tanışıp kaynaşmasına vesile olmak ve ilçeyi bu alanda tanıtmak amacıyla geleneksel olarak düzenlenen trap yarışması bu kez de Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yapılacak. Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, etkinliğin 28 Ekim Pazar günü yapılacağını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 95. yıl dönümü münasebetiyle Çardak Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Trap Atış etkinliğimize tüm atış sporcularını ve spor severleri bekliyoruz. Kendilerini geliştirdikten sonra avcılığın ve atıcılığın sportif bir faaliyet olarak herkes tarafından tanınır hale gelmesini istiyoruz.”