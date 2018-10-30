Çardak'ta Cumhuriyet coşkusu

kuruluş yıl dönümü, Denizli'nin Çardak ilçesinde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Çardak'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Çardak Belediyesi'nin Çardak Atış Poligonu'nda düzenlediği Cumhuriyetimizin 95. yıl kutlaması için Cumhuriyet Kupası Trap Yarışı atışlarıyla devam etti. Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, trap atışlarında dereceye giren gruplara ödüllerini takdim etti. Çardak Kaymakamı Kerem Türker, makamında Başkan Öztürk ve daire amirlerinin de katılımıyla tebrikleri kabul etti. Kutlamalara Cumhuriyet Meydanında devam edildi.

Kutlamalara Çardak Kaymakamı Kerem Türker , Garnizon Komutanı Albay Serdar Belginkurt, Başkan Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Şahin, İlçe Emniyet Amiri Feyzullah Oksaş, Havaalanı Emniyet Amiri Erkan Alper, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Aydın, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, kamu kurumlarının daire müdürleri ve ilçe halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ilçe merkezindeki tüm okullarının hazırladığı farklı gösterilerle kutlanan Cumhuriyet Bayramı töreninde, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Okulların sergilemiş olduğu gösteriler vatandaşların beğenisini topladı. Tüm okulların tören geçişinin ardından kutlamaları sona erdi.