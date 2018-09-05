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05 Eylül 2018 13:10

Çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm alım fiyatlarını açıklandı

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salih Ener, düzenlediği basın toplantısında çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı.

Çekirdeksiz Sultaniye kuru üzüm alım fiyatlarını açıklandı

05 Eylül 2018 13:10


Denizli Buldan Tarim Satis Kooperatifleri Birliği (TARİŞ) çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatlarını açıkladı. TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu üyesi Salih Ener, düzenlediği basın toplantısında üreticinin alın terinin karşılığını alması için TARİŞ olarak büyük gayret gösterdiklerini ifade ederek “Buldan’da 2 bin 500 ton kuru üzüm öngörümüz var. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde otuz ila yüzde elli rekolte kaybımız var. Ancak kuru üzümde tıpkı yaş üzümde olduğu gibi kalite yüksek. TARİŞ olarak avans alım fiyatlarımızı belirledik. Dünya piyasalarında üzüm fiyatlarında yükselme olması halinde prim desteği sağlanacaktır. Ödemelerimiz peşin yapılmaktadır. Buldan TARİŞ olarak ilçemizdeki ortaklarımızın yanı sıra Akköy, Yeniköy, Tepeköy, Buharkent ve Pamukkale’den ortaklarımızın kuru üzüm alımlarını yapıyoruz. 27 ülkeye kuru üzüm ihracatı gerçekleştiren TARİŞ dünyada ve Türkiye’de her zaman denge unsuru olmuştur ve olmaya devam edecektir. Yaptığımız çalışmalarla her ülkeye ihracat yapmayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük üzüm üreticisi konumundayız. Toplam dünya üretiminin yüzde ellisini Türkiye olarak karşılamaktayız. Üzüm, katma değer yaratan stratejik öneme sahiptir. Fiyatlarımızı üzüm üreticimizin girdi maliyetlerini düşünerek ve emeklerinin karşılığını almaları için gayret gösterdik. Üzüm üretici ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Belirlediğimiz fiyatlarla 7,5 numara kuru üzüm 7,5 TL, 8 numara 8 TL, 8,5 numara 8,5 TL, 9 numara 9TL, 10 numara 10 TL, 10,5 numara 10,5 TL, Bandırmasız (Natural) kuru üzüm 10,5 TL den alım yapılmaktadır ” dedi.




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