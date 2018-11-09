Cerrahi Hastanesi Denizli'de vergi birincisi oldu

Dr. Murat Çelik, Kurumlar Vergisi sıralamasında sağlık sektöründe Denizli birincisi olduğunu açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Dr. Murat Çelik, ağlık sektöründe 3 yıldır vergi şampiyonu olduklarını hatırlattı. Vergi vermenin önemine dikkat çeken Çelik, “Biz bu vergiyi vermezsek devlet yaşlılara, işsizlere para veremez. Yapmamız gereken kazanıyorsak vergimizi vereceğiz. Devlet varsa biz de varız. Vergi olmazsa devlet olmaz. Denizli Vergi Dairesinin açıkladığı 2017 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi sıralamasında 28. sıradayız. Hızla büyüyen genç kurumumuzun art arda yükselterek vergi rekortmenleri listesine girmesinin haklı gururunu yaşamaktayız. Geçen yıl da 'bu başarıyı sürdürmeyi istiyoruz' dedik ve bu yıl daha üstlerde yer aldık. Denizli'de birçok büyük firmanın önündeyiz ve vergi rekortmenleri listesinde 3 yıldır yer alan özel hastaneyiz. Bizim en önemli hedefimiz bölgede referans hastane olmaktır. Daha çok çalışacağız ve daha çok vergi vereceğiz” dedi.