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22 Kasım 2017 23:28

Cerrahi Hastanesi yeni hekimlerini tanıttı

Denizli’de faaliyet gösteren Özel Cerrahi Hastanesi kadrosuna kattığı yeni hekimleri yapılan etkinlikle tanıttı.

Cerrahi Hastanesi yeni hekimlerini tanıttı

22 Kasım 2017 23:28


Denizli’de hizmet veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yeni hekimlerini düzenlediği etkinlikle tanıttı. Özel bir restoranda düzenlenen yemeğe hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çelik, hastane çalışanları ve yeni katılan hekimler katıldı. Programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, “Çalışanlarımıza personelim demiyorum, çünkü onlar benim kardeşlerimdir. Bugünkü başarıya ulaşmamızda buradaki kardeşlerimizin payı çok büyüktür. İnanıyorum ki, yeni katılan arkadaşlarımız bu bilinçle, bu başarıyı daha da yükseltecektir. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederim” dedi.


Etkinlik yapılan canlı müzik seslendirmesi ile sona erdi.




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