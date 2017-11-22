Cerrahi Hastanesi yeni hekimlerini tanıttı

Denizli’de hizmet veren Özel Denizli Cerrahi Hastanesi yeni hekimlerini düzenlediği etkinlikle tanıttı. Özel bir restoranda düzenlenen yemeğe hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çelik, hastane çalışanları ve yeni katılan hekimler katıldı. Programda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Çelik, “Çalışanlarımıza personelim demiyorum, çünkü onlar benim kardeşlerimdir. Bugünkü başarıya ulaşmamızda buradaki kardeşlerimizin payı çok büyüktür. İnanıyorum ki, yeni katılan arkadaşlarımız bu bilinçle, bu başarıyı daha da yükseltecektir. Herkese katılımından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Etkinlik yapılan canlı müzik seslendirmesi ile sona erdi.