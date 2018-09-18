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Ceviz toplarken ağaçtan düşerek hayatını kaybetti

Denizli’nin Çameli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Denizli'nin Çameli ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Çameli ilçesinin Çiğdemli Mahallesindeki evinin yakınındaki ceviz ağacına çıkan Hasan Önür (80), elindeki sırık ile cevizleri dökmeye çalışırken dengesini kaybederek aşağı düştü. Yaklaşık 5 metre yüksekten düşen Önür, ağır yaralı olarak Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine sevk edilen ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır kırıklar oluşan Önür, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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