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22 Ağustos 2018 21:10

Çevre yolundaki polis ikaz lambasını çaldılar

Denizli’de sürücüleri uyarmak için çevre yoluna monte edilen polis ikaz lambası çalındı.

Çevre yolundaki polis ikaz lambasını çaldılar

22 Ağustos 2018 21:10


Denizli’nin Çivril ilçesi Uşak karayolu üzerinde İğdir kavşağına iki ay önce takılan polis ikaz lambası çalındı. Edinilen bilgiye göre, Kıralan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Denizli, Uşak ve Dinar yollarının kesişme noktası İğdir kavşağına, maket polis aracı ile geceleri dikkat çekmesi için polis tepe lambası konuldu. Güneş paneli ile çalışan ve geceleri devreye giren tepe lambası çevre yolunu kullanan ve kavşağa yaklaşan sürücülere polis kontrol noktası görünümü vermeye başladı. İki ay hizmet veren maket aracı ile sürücüler, maket aracı gerçek polis aracı zannedip hız sınırına ve trafik kurallarına uyarken, ikaz tepe laması da bölgede meydana gelen kaza sayısında da düşüşe neden oluyordu.


Bayram trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde meydana gelen hırsızlık olayı sürücü ve polisleri şaşırtırken, polis ikaz lambasını çalanların bulunması için Çivril Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.




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