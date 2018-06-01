Denizli’de stada girmeme yönündeki taahhüdünü ihlal ettiği için 15 gün hapis cezası alan Ali Demirkaya isimli şahıs akşam saatlerinde cezasını çektiği Denizli Açık Cezaevi’nde tahliye oldu. Yakınları ve arkadaşları ise Demirkaya’yı karşılamak için cezaevinin karşısındaki üst geçide “Mahkumlara Af! Efsane Amigo” yazılı bir pankart astırarak, davul-zurna ekibi ile karşılama töreni hazırladı. Müzisyenler pankartın altında Demirkaya’nın tahliye olacağı zamandan bir kaç dakika önce pankartın altında davul, zurna çalarak beklemeye başladı. Cezaevi görevlilerinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine kısa sürede olay yerine çok sayıda ekip gelerek müzisyenlere ve Demirkaya’nın yakınlarına yaptıklarını yasal olmadığını gerekçe göstererek müdahale etti. Ekipler müzisyenleri susturarak cezaevinin önünün eğlence yapılacak bir yer olmadığını bu yüzdenden şarkı, türkü çalamayacaklarını söylediler. Yakınları ise bir süre jandarma ekipleri ile tartışarak izin vermelerini istedi.

“Mahkumlar davul, zurnaya tempo tuttu”

Bu sırada Demirkaya kapıda görünerek tahliye oldu. Yakınları onu Denizlispor bayrağı ile karşıladı. Bu defa Demirkaya yakınları ile birlikte kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklama yapmak isteyince devreye yine jandarma ekipleri girerek izin alması gerektiğini söyledi. Demirkaya ise kendisinin terörist olmadığını ve birkaç kelime etmek istediğini söyledi. Ancak jandarma bunun basın açıklaması olacağını ve buna izin veremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine öfkelenen Demirkaya ve yakınları araçlara binerek olay yerinden ayrıldı. Olaydan hemen sonra gelen zabıta ekipleri ise asılı pankartı üst geçitten indirdi.

Davul, zurna çalınırken cezaevindeki mahkumların ise kapıya yakın bir yere gelerek tempo tutmaları ve el sallamaları ise dikkatlerden kaçmadı.