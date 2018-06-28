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28 Haziran 2018 14:57

CHP Denizli Acıpayam İlçe Teşkilatı istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Acıapayam İlçe Teşkilatı Başkanı Baki Tatar ve yönetim kurulu üyeleri 24 Haziran seçimlerinde partinin başarısız olduğu gerekçesiyle istifa etti.

CHP Denizli Acıpayam İlçe Teşkilatı istifa etti

28 Haziran 2018 14:57


İstifa ile ilgili yazılı açıklama yapan Tatar, seçimlerde alınan sonucun başarısızlık olduğunu vurgulayarak, bu yüzden görevden ayrılma kararı aldıklarını ifade etti. Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


"Bilindiği üzere, 24 Haziranda Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yaptık. Alınan sonuçlara baktığımızda, ülke genelinde olduğu gibi ilçemizde de oy kaybına uğramış olduğumuz görülmektedir. Hiç de adil olmayan bir seçim sürecini geride bıraktık. İktidar partisi, devletin tüm olanaklarını kullanarak, belediyelerin tüm güçleriyle, bakanları, belediye başkanları, bürokratları, devlet çalışanları ile, taşeron firma elemanlarının sahada bizzat çalışmaları ile seçim çalışması yapmıştır. Öte yandan tüm muhalefet olarak bizler ise kısıtlı imkanlar dahilinde bir seçim süreci geçirdik. Kasım 2015 Genel Seçimlerinde aldığımız sonuçlara kıyasla yüzde 3 seviyesinde bir oy kaybı yaşadık. İlçemizde yaşanılan başarısızlıktan dolayı, yeni yüzlerin ön plana çıkmasının ve yeni bir ekibin bu kutsal bayrağı taşımasının uygun olacağını düşünerek, parti üyelerimizin bizlere verdiği bu onurlu görevden ayrılıyoruz. Partimiz içerisinde yaşanabilecek sorunların yine partimiz bünyesinde aşılacağına inanıyoruz. Bundan böyle yine CHP’nin neferleri olarak partimizin her zaman yanında ve hizmetinde olacağımızı saygılarımla bildiririz."




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