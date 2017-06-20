CHP Denizli’den ‘Adalet Yürüyüşü’ne 2 dakikalık destek

CHP Denizli İl Başkanlığı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ’Adalet Yürüyüşü’ne, ’Adaleti düşünmek için duralım’ adlı eyleme destek için Gazi Bulvarında iki dakikalık ayakta durma eylemi yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı eylemde partililer, iki dakika boyunca hareketsiz kalırken, ’Adalet Yürüyüşü’ boyunca bu eylemlerin süreceği belirtildi.

Partililer ellerindeki adalet yazılı dövizler taşıdı. Grup adına CHP İl Başkanı Teoman Sancar, kısa bir açıklama yaptı. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüş için burada olduklarını belirten Sancar, adaletin tüm bireyler ve halklar için var olduğunu söyledi. Sancar, ‘Adalet Yürüyüşü’ boyunca her akşam 2 dakikalık ’Adaleti düşünmek için duralım’ eylemi düzenleyeceklerini kaydetti.