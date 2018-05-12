İnce, seçim çalışmaları kapsamında Denizli’nin Borkurt ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitingin ardından kent merkezine doğru yola çıkan İnce, Kocabaş D Tipi Cezaevi önünden geçtiği sırada görüş için gelen mahkum yakınları ve vatandaşlar tarafından İnce’nin konvoyunun önü kesildi. Burada vatandaşlarla sohbet eden İnce, cezaevi önünde kiraz satan seyyar satıcı bir çocuktan da 200 TL vererek, kiraz satıl aldı. İnce tekrar bindiği otobüs ile hareket etmek üzereyken kendisine cezaevi bahçesinden izleyen mahkumlara ‘merak etmeyin özgür bir Türkiye olacak yakında’ diyerek selam yolladı.

İnce sonrasında ise kent merkezine hareket etti. Kent girişinde seçim otobüsünün yakıt ihtiyacı İnce ve beraberindekiler bir benzin istasyonuna girdi. İnce’nin seçi otobüsüne yaklaşık 895 TL’lik yakıt alındı. İnce seçim otobüsü yakıt alırken istasyon çalışanı ve müşteriler ile de fotoğraf çektirdi.