Diğer
Kategoriler
12 Mayıs 2018 16:06

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, kendisini izleyen mahkumlara seslendi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Denizli’de cezaevinin önünden geçerken seçim otobüsünü durdurarak vatandaşlarla sohbet edip, havalandırmaya çıkan mahkumlara selam yolladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, kendisini izleyen mahkumlara seslendi

12 Mayıs 2018 16:06


İnce, seçim çalışmaları kapsamında Denizli’nin Borkurt ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitingin ardından kent merkezine doğru yola çıkan İnce, Kocabaş D Tipi Cezaevi önünden geçtiği sırada görüş için gelen mahkum yakınları ve vatandaşlar tarafından İnce’nin konvoyunun önü kesildi. Burada vatandaşlarla sohbet eden İnce, cezaevi önünde kiraz satan seyyar satıcı bir çocuktan da 200 TL vererek, kiraz satıl aldı. İnce tekrar bindiği otobüs ile hareket etmek üzereyken kendisine cezaevi bahçesinden izleyen mahkumlara ‘merak etmeyin özgür bir Türkiye olacak yakında’ diyerek selam yolladı.


İnce sonrasında ise kent merkezine hareket etti. Kent girişinde seçim otobüsünün yakıt ihtiyacı İnce ve beraberindekiler bir benzin istasyonuna girdi. İnce’nin seçi otobüsüne yaklaşık 895 TL’lik yakıt alındı. İnce seçim otobüsü yakıt alırken istasyon çalışanı ve müşteriler ile de fotoğraf çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç