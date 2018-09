Çiftçiler tütüncülüğü bırakıp kavuna yöneliyor

Verimlerin düşük olmasına rağmen kavunların kaliteli ve lezzetli olduğunu belirten çiftçiler, bir mahalleden günde 15 römork kavun sattıklarını ifade ediyor.

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde son yıllarda tütüne alternatif olarak yetiştirilmeye başlanan kavunlar Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Çevre il ve ilçelerden gelen talep üzerine kavun yetiştiricileri tarlalarından topladıkları ve ekiminden hasadına kadar bin bir emek verdikleri kavunlarını köy meydanına getirerek alıcıları bekliyor. Tarlalarının baştan aşağı kavunla dolduran çiftçiler kişi başı 2-3 ton kavun sattıklarını mahallede de günlük toplamda 15 römork civarında kavun satıldığını ifade ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından, özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinden tüccarlar ya da halciler Karaköy’e gelip buradan tonlarca kavun götürüyor. Asıl geçim kaynağı tütüncülük olan mahalle sakinleri topraklarının kavuna elverişli olduğunu, yetiştirdikleri kavunların diğer bölgelere göre daha tatlı olduğunu fark edip kavunculuğa başlamış durumda. Çiftçiler mahallelerinde bir pazar yeri olmadığı için kavunlarını güneşin altında sıcakta satmak zorunda kalıyor.

“Malımız Türkiye’nin her yerine gidiyor”

Kavunlarını Türkiye’nin her yerine gönderdiklerini ifade eden kavun yetiştiricisi Hasan Hüseyin Mutluluk, “Kavunlarımız mayer, güzel, tatlı. Kendimi yetiştiriyoruz, susuz. Malımız Türkiye’nin her yerine gidiyor. Be sene, Serik, Alanya, Manavgat, Burdur, Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Datça her tarafa gönderiyoruz, Aydın, Muğla, Söke. Bu sene kalitesi güzel ama, verimden biraz düştü. Geçen yılki verim yok. Allah’a şükür bu sene fiyatlarımız güzel de girdilerimiz pahalı , gübre mazot çok pahalı, ilaçlarımız pahalı. Ne kadar para olsa da girdileri karşılamıyor. Günlük getiriyoruz, köylü olarak 15-20 römork falan satıyoruz burada. Her yerden geliyorlar, tüccarlar olsun, halciler olsun geliyorlar alıyorlar. Malımız elimizde kalmıyor Allah’a şükür, gidiyor” dedi.

“Biz bu kavunculuğa yeni başladık”

Emekli olduktan sonra kavun yetiştirmeye başladığını aktaran Hasan Hüseyin Topuzayak da, tarlalarının şeker oranının fazla olduğunu belirterek, “Biz bu kavunculuğa yeni başladık. Bizim tarlalarımızın şeker oranları yüksek olduğu için bizim kavunlarımız çok tatlı. Biz ikinci sene daha bu mahsulü yetiştiriyoruz. Türkiye’nin her yerinde Karaköy kavunu olarak namlı. Ben daha önce minibüsçülük yapıyordum, taşımacılık yapıyordum. Emekli oldum bıraktım, şimdi kavun yetiştiriyoruz. Bu bölgede en tatlı kavun, Tavas Ovası’nda Karaköy kavunu var” şeklinde konuştu.

“Topraklarımıza daha önce kavun ekilmediği için tadı daha güzel”

Tarlalarında daha önce kavun yetişmediği için kavunların tadının güzel olduğunu ifade eden Mehmet Fındaklı ise, “Bizim yerlerimize daha önce kavun ekilmediği için, devamlı arpa, buğday, tütün ekildiği için kavunlarımız çok lezzetli tatlı. Tütün dikiyorduk, arpa buğday ekiyorduk, hayvancılık yapıyorduk ama kavun ekmiyorduk. Kavunu ekmeye başladık, baktık tadı çok tatlı, Antalya’dan Bodrum’dan, Marmaris’ten, Söke’den gelmeye başladılar” dedi.