Polis ve jandarmanın müdahalesinde 10 kişi gözaltına alındı.

Çivril Hamam Mahallesi Kumluk mevkiinde gece yaşanan olayda, iddialara göre Sedat Akgöz (36) isimli şahıs büfe işleten Mustafa A. (20) isimli şahsın iş yerine giderek sahur saatlerinde alkol istemiş, Mustafa A., ise alkol satış yasağını hatırlatınca ikili arasında kavga çıktı. Kavga sonrası iddialara göre, Mustafa A., Akgöz’ü 2 bıçak darbesi ile öldürdü. Olayın ardından Mustafa A., polis tarafından gözaltına alınırken, tarafların yakınları arasında gerginlik yaşanması üzerine ilçeye çevre ilçelerinde polis ve jandarma sevk edilerek olayların önüne geçilmesi engellendi.

Gün içerisinde taraflar alınan güvenlik önlemlerine rağmen birlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylara güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaşanan olaylarda 10 kişi gözaltına alındı. Olayların önüne geçilmesi amacı ile güvenlik güçleri tarafından cinayeti işleyen Mustafa A.’nın yakınları polis koruma ile ilçeden çıkarılarak geçici süre ile başka bir bölgeye gönderildi.

Taşlı, sopalı kavgada gözaltına alınan kişinin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği bildirilirken, olayların çıktığı mahallede ise güvenlik güçleri tarafından alınan güvenlik önlemleri arttırılarak beklenmeye başlandı.