Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor.

Bu yılki festival coşkusunu 30 Ağustos Zafer Bayramı ile aynı anda kutlayacak olan Çivril halkı, Belediye Başkanı Gürcan Güven’in sürprizleriyle daha da eğlenceli hale gelecek. Başkan Güven, festival ile ilgili Denizli Gazetecileri Cemiyeti’nden bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya basının karşısına elma ve ay çiçeği gibi tarımsal ürünler ile çıkan Başkan güven renkli görüntüler oluşturdu. Toplantıda konuşan Başkan Güven, bu yıl Çivril halkı için büyük bir festival tertip ettiklerini kaydederek, “Yarışmalarımız festivalimizin en renkli kısmını oluşturacak. Ülkemizdeki ortamlardan dolayı 2 yıldır ertelediğimiz festivalimiz bu yıl coşkuyla kutlanacak. Festival içerisinde yer alan, Miryokeflon konferansları, güreşler, halk oyunları, elma, çekirdek yarışmaları bunun yanında da en hızlı çekirdeği yeme yarışması ile festivalimiz ayrı bir renklenecek. Çivril ve Beycesultan Tarihi paneli, Çivril’de Meyvecilik ve Tarımsal Hayat-Elma-Çekirdek Yetiştiriciliği sempozyumu ile Çivril tarih ve kültürünü anlatarak, halkımızı bilinçlendirmeye, Çivril’imizi daha iyi anlamalarını sağlayacağız. 30 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında 4 gün sürecek olan eğlencemizde her gün ayrı bir sanatçımız sahne alacak. 30 Ağustos’ta Ali Kınık ve yerel sanatçılarımız, 31 Ağustos’ta Gece Yolcuları konseri, 1 Eylül akşamı Buray konseri ve yerel sanatçılar, 2 Eylül akşamı saat 22.00’de de Hande Yener halk konseri ile ilçemiz coşacak” şeklinde konuştu.