Diğer
Kategoriler
03 Aralık 2017 22:38

Çivril “Altın Dede”sini unutmadı

Kadir Kameroğlu ölümünün birinci yılında düzenlenen programla anıldı.

Çivril “Altın Dede”sini unutmadı

03 Aralık 2017 22:38


Çivril’in yetiştirdiği hayırsever iş adamı Kadir Kameroğlu ölümünün birinci yılında düzenlenen etkinliklerle anıldı. Çivril Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEVAK) tarafından organize edilen anma programına Çivril Kaymakamı Armağan Önal ile ÇEVAK Başkanı Hüseyin Güngören’in yanı sıra Kameroğlu’nun eşi, çocukları, arkadaş ve dostlarının yanı sıra çok sayıda Çivrilli, öğrenciler ve yapımında emeği geçen okulda görev yapan öğretmenlerle Çivril Huzurevi’nde kalan yaşlılar katıldı.


Anma programı Kadir Kameroğlu’nun Çivril’de olduğu dönemlerde misafir ve dostlarını konuk ettiği ‘Dostlar Meclisinde’ lokma hayrı ile başladı. Anma programının ikinci bölümünde programa katılanlar lokma hayrından sonra Kadir Kameroğlu’nın mezarını ziyaret ederek dua ettiler. ÇEVAK tarafından düzenlenen programda davetliler ÇEVAK Çivril Şubesini de ziyaret ederek Kadir Kameroğlu ile ilgili anılarını paylaştılar. Programın son bölümünde Kadir Kameroğlu’nun hayatı ve çalışmaları Şevkiye Özel Fen Lisesi Konferans Salonu’nda barkovizyon sunumu ile kesitler sunuldu.


2016 yılında 82 yaşında hayatını kaybeden Kadir Kameroğlu, Çivril’de 20’ye yakın okul, camii, vakıf, huzurevi son olarak da rehabilitasyon merkezinin yapımına öncülük etmiş, Karadeniz Ereğlisi’nde de kendi ve eşinin adını taşıyan 24 derslikli okul yaptırmış ve hizmete açmıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
17
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    6°C
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    6°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç