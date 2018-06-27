Çivril Atasay Kamer MYO Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi

dönem mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

Konferans salonunda düzenlenen mezuniyet törenine, Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü, Prof. Dr. Sami Gökhan Özkal, Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Dündar Kök, Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Çivril Yurt Müdürü Mehmet Kırboğa, Çivril İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Özcan ile akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmalarıyla devam etti. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ve tüm mezunlara ödülleri ve belgeleri takdim edildi. Tören, mezun öğrencilerin kep fırlatmalarıyla devam etti.

Törenin ardından tüm davetlilerin, akademik, idari personelin ve öğrencilerin katılımıyla kokteyl gerçekleşti.