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07 Temmuz 2018 11:34

Çivril Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları Başkan Güven’le buluştu

Türkiye Şampiyonası Yarı Finalleri’nde Denizli’yi temsil eden Çivril Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları Belediye Başkanı Gürcan Güven’le bir araya geldi.

Çivril Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları Başkan Güven’le buluştu

07 Temmuz 2018 11:34


Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen ve Zonguldak’ın ev sahipliğini yaptığı 4 gün süren güreş müsabakalarında 41 kentten 85 kulüp mücadele etti. Çivril Belediyesi Güreş Kulübü, rakip takımları yenerek 09-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Güreşçilerin başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Başkan Güven, Türk güreşinin emin ellerde olduğunu ve minik pehlivanların bu ülkeye Dünya, Avrupa ve Olimpiyat madalyaları getireceklerine inandığını ifade ederek, “Ata sporumuz olan güreşin ilçemizde başarılarla yaşatılması için belediye olarak her zaman sporcularımızın yanınızdayız. Bu gençler İnanıyorum ki 09-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası finallerinde de Denizli’mizi, Çivril’imizi en başarılı şekilde temsil edecek” dedi.




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