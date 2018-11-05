Çivril Belediyesi'nde sağlık taraması yapıldı

Çivril Belediyesi bünyesinde çalışan personel 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği yasası kapsamında sağlık taramasından geçti. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiyede kurulan sağlık tarama aracında yapılan sağlık taramasında akciğer solunum fonksiyon testi, işitme testi ve kalp grafiği testleri yapıldı. Yapılan bu sağlık taraması ile ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra mevcut sağlık problemlerinin de ortaya koyulmasının amaçlandığını belirten Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, “Belediyemiz bünyesinde çalışan personelimizin sağlığı bizim için çok önemli bu kapsamda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın bir gereği olarak belediye personelimizi sağlık taramasından geçirdik. Yapılan bu tarama ile belediye personelimizin he daha sağlıklı hem de hizmete daha verimli olmalarını hedefliyoruz” diye konuştu.