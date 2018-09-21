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Çivril Belediyesi'nden aşure dağıtımı

Çivril Belediyesi geleneksel olarak her yıl düzenlenen Aşure Günü kapsamında belediye binası önünde vatandaşlara aşure ikram etti.


Denizli'nin Çivril ilçesinde belediyenin düzenlediği aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven, yaptığı konuşmada, “Muharrem ayının ve Aşure Günü'nün halkımızın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmesini temenni ediyorum. Bütün vatandaşlarımızı Aşure Günü için kurduğumuz sofralarımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

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