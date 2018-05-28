Çivril Belediyesi’nden iftar sofrası

Çivril Belediyesi’nin gelenekselleşen iftar yemeği programları mahallelerde devam ediyor. Ramazan ayının 12’nci gününde Irgıllı ve Tekke Mahalleleri’nde kurulan iftar sofrasına Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven de katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından iftar sofrasında konuşan Güven, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirterek "Bir mübarek Ramazan ayında oruçlarımızı birlikte açtık. Sizler için buradayız. Halkımla aynı sofrada orucumu açmanın mutluluğunu yaşıyorum. Allah kardeşliğimizi ve birliğimizi bozmasın" dedi.