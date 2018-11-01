İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çivril Belediyesi'nden spor kulüplerine destek

Denizli Çivril Belediyesi tarafından ilçede faaliyet gösteren 5 amatör spor kulübüne toplamda 25 bin lira yardımda bulunuldu.


Çivril Belediyesi spor alanında çalışmalarını sürdürürken ilçede faaliyet gösteren 5 amatör spor kulübüne toplamda 25 bin lira maddi destekte bulunulduğu bildirildi. Yardımların Denizli 1.Amatör Ligi'nde mücadele eden İğdir Kayagücüspor, Işıklı Spor, Gürpınarspor, Kıralandemirspor, Şahinspor kulüplerine 5'er bin lira olarak yapıldığı belirtildi. Kulüplerin yöneticileri ile bir araya gelen Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, her insanın hayatında sporun olması gerektiğini belirterek, “Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları önemlidir. Biz Çivril Belediyesi olarak, her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bunu hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.