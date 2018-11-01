Çivril Belediyesi'nden spor kulüplerine destek

Çivril Belediyesi spor alanında çalışmalarını sürdürürken ilçede faaliyet gösteren 5 amatör spor kulübüne toplamda 25 bin lira maddi destekte bulunulduğu bildirildi. Yardımların Denizli 1.Amatör Ligi'nde mücadele eden İğdir Kayagücüspor, Işıklı Spor, Gürpınarspor, Kıralandemirspor, Şahinspor kulüplerine 5'er bin lira olarak yapıldığı belirtildi. Kulüplerin yöneticileri ile bir araya gelen Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, her insanın hayatında sporun olması gerektiğini belirterek, “Gençlerimizin, çocuklarımızın sporla ilgilenmeleri ve yaşam biçimi haline getirerek profesyonel adımlar atmaları önemlidir. Biz Çivril Belediyesi olarak, her zaman üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Sporun ve sporcunun daima yanındayız. Bunu hep söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Katkımız olabiliyorsa ne mutlu bize. Bütün takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.