Çivril elma festivali coşkuyla başladı

Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali kortejle başladı.

Yurt içinden ve yurt dışından birçok kişiyi buluşturan Çivril 22. Uluslararası Elma, Tarım ve Kültür Festivali kortej yürüyüşüyle coşkuyla başladı. Belediye binası önünden başlayan kortej, Cumhuriyet Meydanı’ndaki festival alanında tamamlandı. Korteje AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar katıldı. Bando eşliğinde gerçekleşen yürüyüşe halk oyunları ekibi de eşlik etti. Kortej yürüyüşünün ardından festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi münasebetiyle Çivril’in kurtuluş gününün 96. yıl kutlama etkinlikleri de yapıldı. Ardından Çivril Halk Oyunları ekibi gösterisini sergiledi. Yerel sanatçıların da sahne aldığı festivalde Ali Kınık, vatandaşlara coşku dolu bir gece yaşattı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, “Ağustos ayımız bizim zaferle dolu bir ayımız. Türk tarihinde Malazgirt’ten, Miryokefalon’dan başlamış, Çanakkale’ye kadar uzanmış her haliyle zafer ayımızdır. Bugün Çivril için çifte bayram. Hem 30 Ağustos Zafer Bayramı hem de Çivril’imizin kurtuluşudur. 17 Eylül 1176 yılında Miryokefalon Savaşı’nın yapıldığı Anadolu’nun tapusunun alındığı topraklar. Bizde bu yıl 22.’sini düzenlediğimiz Uluslararası Elma-Tarım ve Kültür Festivalimizi 30 Ağustos Zafer Bayramı ile birleştirdik. İkisini bir arada kutlayalım dedik. Bölgenin en büyük festivallerinden birine ev sahipliği yapıyoruz. Çivril olarak festivallerimizde her yıl büyüyerek gidiyoruz. Festivalimiz ilçemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.